Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, com temor de guerra comercial após tarifas de Trump

As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta segunda-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, oficializar tarifas contra produtos do México, do Canadá e da China no fim de semana, reforçando temores de uma eventual guerra comercial.



O índice japonês Nikkei caiu 2,66% em Tóquio, a 38.520,09 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,52% em Seul, a 2.453,95 pontos, e o Taiex amargou queda ainda mais expressiva em Taiwan, de 3,53%, a 22.694,71 pontos, ao voltar de mais de uma semana de feriados. Pesou no mercado taiwanês a ação da TSMC (-5,73%), maior fabricante de semicondutores do mundo, que reagiu com atraso ao impacto negativo que o sucesso da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek teve em ações de tecnologia globais no começo da semana passada. Em Hong Kong, o Hang Seng teve perda apenas marginal, de 0,04%, a 20.217,26 pontos, também na volta de um período de feriados.



No sábado (01), Trump seguiu adiante com as ameaças de tarifar importações do México e do Canadá em 25% e da China em 10%. As tarifas entram em vigor amanhã (04). O Canadá prometeu retaliar e a expectativa é que o México siga o mesmo caminho. Já o governo chinês está preparando uma proposta inicial para tentar impedir que o Washington aplique tarifas ainda maiores a seus produtos e imponha mais restrições de acesso à tecnologia, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal.



Os mercados da China continental, que continuam fechados devido ao feriado do ano-novo lunar, retomam operações na quarta-feira (05).



Além da questão tarifária, um dado desanimador da economia chinesa contribuiu para o sentimento negativo na Ásia hoje. O PMI industrial chinês medido pela S&P Global/Caixin caiu para 50,1 em janeiro, ficando bem próximo da barreira de 50 que sinaliza estagnação na manufatura.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, também sob o "efeito Trump". O S&P/ASX 200 recuou 1,79% em Sydney, a 8.379,40 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos.