Bolsas da Europa fecham mistas com sinalizações sobre juros; Londres renova recorde

As bolsas europeias encerraram o dia mistas nesta sexta-feira (31), seguindo a redução da taxa de juros promovida pelo Banco Central Europeu (BCE), com uma postura mais dovish da instituição, que sinaliza a continuidade da queda das taxas na zona do euro. Mais cedo, o membro do BCE Olli Rehn afirmou que as taxas devem deixar em breve o atual patamar elevado na União Europeia (UE) e também defendeu o acordo entre o bloco e o Mercosul como uma estratégia para enfrentar as ameaças tarifárias de Donald Trump, que voltou a fazer sinalizações sobre o tema. Madis Muller, também dirigente do BCE, seguiu o raciocínio de Rehn e declarou que um novo corte de juros é plenamente justificável.

Em Londres, o FTSE renovou recorde histórico, assim como o índice pan-europeu Stoxx 600, que fechou em alta de 0,13%, a 539,53 pontos.

De acordo com leitura preliminar divulgada nesta sexta pela agência oficial de estatísticas da Alemanha, a Destatis, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) alemã desacelerou para 2,3% em janeiro, ante 2,6% em dezembro. O resultado deste mês surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 2,6%.

Na quinta, após o anúncio do corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BCE, a presidente da instituição, Christine Lagarde, foi questionada por um jornalista se o ciclo de redução das taxas poderia estar chegando ao fim, após cinco cortes consecutivos. Em resposta, ela destacou que a política monetária ainda se mantém "restritiva".

O Commerzbank já apontou anteriormente que essa declaração é uma indicação clara de que o BCE vê espaço para mais reduções. Lagarde enfatizou que qualquer discussão sobre o possível término dos cortes nas taxas de juros seria "prematura".

Em destaque, as ações da Novartis subiram 1,90% em Zurique após a farmacêutica divulgar lucro operacional maior do que o obtido no mesmo período do ano anterior, com resultados acima da expectativa de analistas. Em Londres, os papéis do Smiths Group avançaram 11,31% após anunciar planos de desmembrar ou vender partes de seus negócios.

Em Frankfurt, o DAX cedeu 0,07%, a 21.711,43 pontos. Já em Londres, o FTSE 100 avançou 0,38%, a 8.679,46 pontos.

Em Paris, o CAC 40 operou estável, a 7.941,62 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,05%, a 36.449,06 pontos. Em Madri, o Ibex35 perdeu 0,38%, a 12.372,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,16%, a 6.524,29 pontos.