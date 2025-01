Reunião do Copom recomeça; decisão sobre Selic será divulgada a partir das 18h30

O Comitê de Política Monetária (Copom) retomou a primeira etapa da sua reunião, de análise de conjuntura, às 10h07 desta quarta-feira (29). Essa fase deve se encerrar por volta de 11 horas, segundo a agenda oficial do Banco Central. A partir de 14h30, começa a segunda etapa do encontro, na qual os membros do colegiado definem a taxa Selic. A decisão será divulgada a partir de 18h30.



Esta é a primeira reunião do Copom desde que o economista Gabriel Galípolo tomou posse como presidente do BC, em 1º de janeiro. Também pela primeira vez, o colegiado é composto na sua maioria por membros indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi crítico ferrenho da política monetária nos últimos dois anos, período em que o BC ainda era comandado por Roberto Campos Neto.



Das 51 instituições ouvidas em pesquisa Projeções Broadcast, 50 esperam que o comitê aumente os juros em 1 ponto porcentual, de 12,25% para 13,25%, seguindo o "forward guidance" da última reunião. Em dezembro, o Copom elevou a Selic de 11,25% para 12,25% e sinalizou altas da mesma magnitude nos dois encontros subsequentes, de janeiro e março.



As atenções do mercado estão voltadas para as sinalizações que o colegiado deixará daqui para a frente, especialmente de olho na reunião de maio, que não foi contemplada pelo guidance. Os economistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperam que o Copom evite sinalizar um ritmo de alta para o encontro, de forma a comprar graus de liberdade para observar a evolução do cenário.