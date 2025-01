Necessidade líquida de financiamento do Governo Geral atinge 7,6% do PIB no 3º tri, diz Tesouro

A necessidade líquida de financiamento do Governo Geral - que engloba Governo Central, Estados e municípios - alcançou 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2024, informou o Tesouro Nacional. É um aumento de 0,9 ponto do PIB em relação ao mesmo período de 2023, quando foi necessário financiar o equivalente a 6,7% do PIB.

O Governo Central, que inclui Tesouro, Previdência e Banco Central, precisou de 6,2% do PIB em financiamento no período.

Os Estados e municípios tiveram de financiar, cada um, 0,7% do PIB.

Os números constam do boletim de estatísticas fiscais do governo geral do terceiro trimestre, divulgado nesta terça-feira (28).

De acordo com o documento, a receita do governo geral aumentou 0,9 ponto porcentual do PIB no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de 35,8% para 36,7% do PIB. Mas o crescimento da arrecadação foi menor do que o das despesas e investimentos líquidos, que avançaram 1,78 ponto, de 42,5% para 44,3% do PIB.

O crescimento das receitas reflete, principalmente, um incremento de 1,37 ponto do PIB nos impostos sobre bens e serviços, distribuído entre as três esferas de governo.

"No governo central, destaca-se o aumento da arrecadação do PIS e Cofins, impulsionado pela reoneração e mudanças nas bases de cálculo previstas na Lei nº 14.592/2023 e na MP nº 1.163/2023, além de fatores como o crescimento nas vendas e serviços e aumento das importações", diz o texto.

Nas despesas, o principal destaque foi a elevação de 0,63 ponto do PIB no uso de bens e serviços, puxado pelos governos estaduais e municipais, segundo o Tesouro.

"Destaque também para o aumento das despesas com benefícios previdenciários e assistenciais, que apresentaram uma elevação de 0,30 ponto do PIB", afirma o órgão, citando a antecipação do pagamento de precatórios para o Rio Grande do Sul.