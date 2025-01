Febraban: crédito deve ter encerrado 2024 com alta de 10,8%, liderado por recursos às famílias

A carteira de crédito em dezembro deve ter registrado alta de 1,7% e com isso o resultado do saldo total no ano passado pode registrar crescimento de 10,8%, segundo pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). "Como ocorreu nos últimos anos, em 2024, o avanço da carteira será novamente liderado pelo crédito às pessoas físicas, que deverá registrar expansão de 11,9%, tendo sido um importante canal para o consumo das famílias, com destaque para linhas de veículos e de crédito pessoal", afirma a instituição.

A pesquisa da Febraban é divulgada mensalmente como uma prévia da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito do Banco Central.

As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do País, que representam, a depender da carteira de crédito, de 42% a 88% do saldo total do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central divulgará a Nota de Política Monetária e Operações de Crédito em 27 de janeiro.

"Nossa pesquisa mostra que, em 2024, tivemos o sétimo ano de crescimento no estoque de crédito, retornando às altas de dois dígitos verificadas entre 2020 e 2022. Consolidamos um mercado de crédito com dimensão e profundidade importantes, além de já bastante sofisticado e desenvolvido. Para 2025, estimamos um crescimento um pouco menor, em torno de 9,0%, mas ainda próximo aos dois dígitos, o que é significativo, apesar do cenário econômico mais desafiador, caracterizado por um ambiente de juros em níveis mais elevados", avalia Isaac Sidney, presidente da Febraban.

A carteira para pessoas jurídicas deve mostrar alta de 9,1%, impulsionada pelos programas públicos criados ao longo do ano e pela sólida recuperação da carteira com recursos livres, após o estresse enfrentado em 2023, segundo a Febraban. O resultado poderia ser ainda maior, se não fosse o expressivo crescimento do mercado de capitais, que tem suprido parte importante da necessidade de liquidez das empresas.

Concessões 2024

Em relação às concessões, o ano de 2024 deve ter apresentado volume 14,9% superior ao concedido no ano anterior. A concessão de crédito às empresas deve fechar o ano com elevação de 16,9%, impulsionada pela retomada das operações com recursos livres.

Já as concessões para as famílias devem ter crescido 13,3% em 2024, em linha com a forte expansão do consumo no ano.

"Em resumo, tanto o saldo quanto as concessões de crédito mostraram um expressivo avanço em 2024, sendo um vetor importante para a expansão da economia. Tal movimento pode ser atribuído à queda da taxa Selic no primeiro semestre, à melhora dos índices de inadimplência, ao mercado de trabalho aquecido e à normalização na carteira PJ com dissipação dos efeitos negativos decorrentes dos casos Americanas/Light/Oi em 2023", avalia Rubens Sardenberg, diretor de Economia da Febraban.

LEIA MAIS: Alckmin vai levar pedido de MP para reabrir usina de Candiota 3 a Brasília



Contudo Sardenberg menciona que para 2025 as projeções do mercado de crédito sugerem alguma perda de ímpeto do segmento, diante da piora do cenário econômico. "Caso a atividade e o mercado permaneçam fortes e/ou haja alguma redução das incertezas no ambiente macro, especialmente em âmbito fiscal, é possível que tenhamos um novo ano com números bastante positivos no mercado de crédito", pondera.