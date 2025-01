IPVA 2025 pode ser parcelado em seis vezes no RS

Uma das possibilidades de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA) 2025 no Estado é por meio do parcelamento em seis vezes, mas, para ter acesso a esta modalidade, o pagamento da primeira parcela do tributo deve ser feito até 31 de janeiro. Ao optar pelo pagamento em seis vezes, o contribuinte também tem desconto nas três primeiras parcelas.

A primeira terá 6% de desconto. As próximas duas serão em fevereiro (até o dia 28, com redução de 3%) e março (até o dia 31, com desconto de 1%). No parcelamento e nos pagamentos integrais realizados após o período da antecipação (encerrado em 29 de dezembro), os valores já estão atualizados pela variação da Unidade Padrão Fiscal.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento dentro dos prazos estipulados, sendo imprescindível que a primeira parcela seja quitada ainda dentro do mês de janeiro. Se o proprietário resolver parcelar em fevereiro, não será mais possível. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento do tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento.

O Rio Grande do Sul arrecadou até o último domingo R$ 2 bilhões com o pagamento do IPVA 2025.