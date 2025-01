Bolsas da Ásia fecham em alta, com melhora no sentimento de risco global

As bolsas da Ásia fecharam em alta, em meio a melhora no sentimento de risco global na esteira do bom humor em Wall Street, após a inflação ao consumidor dos Estados Unidos aliviar expectativas para juros do Federal Reserve (Fed). Contudo, as bolsas da China e do Japão seguiram limitadas por fatores locais. Entre os mercados asiáticos, o índice Taiex teve o maior ganho porcentual e fechou em alta de 2,27%, a 23.025,10 pontos, em Taiwan. A ação da TSMC foi destaque e avançou 3,6%, depois de divulgar salto nos resultados de receita e lucro do quarto trimestre, superando expectativas.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 1,23%, a 2.527,49 pontos, em Seul, também apoiado por ações de semicondutores, com a fabricante de chips SK Hynix encerrando em salto de 6%. O avanço nos ativos de risco sul-coreanos ocorreram apesar da decisão surpreendente do BC da Coreia do Sul, conhecido como BoK, de deixar juros inalterados. O presidente do Banco Central, Rhee Chang-yong, reconheceu a necessidade de flexibilizar as taxas em breve, mas ponderou que o ambiente econômico e político no país permanece repleto de incertezas.

Já os papéis chineses de semicondutores caíram em bloco e limitaram o desempenho dos índices locais, após os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira novas restrições para exportações de chips e incluírem mais empresas da China em sua lista. Em resposta, segundo a Xinhua, o Ministério do Comércio chinês disse que as medidas dos Estados Unidos "não impedirão seu progresso" e que tomará ações apropriadas para proteger seus interesses. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,28%, a 3.236,03 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,41%, a 1.909,45 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 1,23%, a 19.522,89 pontos.

No Japão, o índice Nikkei teve alta de 0,33%, a 38.572,60 pontos, em Tóquio, limitado pela valorização do iene e aumento nas expectativas por alta de juros pelo Banco do Japão (BoJ, em inglês). O presidente do BC japonês, Kazuo Ueda, voltou a sinalizar esta possibilidade em discurso e uma reportagem da Bloomberg, divulgada nesta madrugada, revelou que autoridades do BoJ veem "uma boa chance" de elevar juros já na semana que vem, a depender dos desdobramentos da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.



Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve alta de 1,38% em Sydney, a 8.327,00 pontos, impulsionado pela alta do grupo Macquarie (+ 3,18%) - que anunciou nesta semana investimento de até US$ 5 bilhões em data centers de inteligência artificial (IA) aplicada nos Estados Unidos.