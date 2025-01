Haddad: regulamentação de medidas fiscais será rápida e processo é contínuo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (15) que o processo sobre as questões fiscais do País é contínuo, mas ponderou que o governo acabou de aprovar um conjunto de medidas sobre a contenção de gastos, que agora serão regulamentadas "rapidamente". Ele foi questionado sobre novas iniciativas para corte de despesas que são propostas por economistas e pelo mercado.

Haddad respondeu que todos os cidadãos podem propor ideias ao Executivo e ao Congresso, mas ressaltou também que é preciso avaliar junto do Legislativo a viabilidade de projetos.

"Eu entendo o que o mercado está debatendo. Eu tenho vários debates para fazer com o mercado, com a sociedade, existem muitos interessados neste tema. Você precisa conversar também com o Congresso Nacional, porque às vezes você manda o projeto e ele não vem de acordo com aquilo que você pretendia", disse o ministro.

Ele foi perguntado especificamente sobre o relatório do Itaú Unibanco que sugeriu uma melhora significativa na dívida pública se o limite de despesas do arcabouço fiscal fosse reduzido de 2,5% para 1,5%.

"A gente acabou de aprovar um conjunto de medidas, vamos regulamentar isso rapidamente. Tivemos várias reuniões já no Palácio para adiantar a regulamentação. Temos que voltar ao relator do Orçamento para fazer encaixar dentro da peça orçamentária essas medidas, e o processo é contínuo", disse Haddad.

Segundo o ministro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também está aguardando a instalação das mesas no Congresso para conversar com os próximos presidentes das Casas e formatar o ano legislativo, incluindo a forma como "temas dessa importância" serão endereçados.

"É uma democracia, então é preciso levar em consideração as nossas possibilidades também no Congresso Nacional", afirmou Haddad.