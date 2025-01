Bolsas da Ásia fecham em baixa com temor persistente sobre inflação na China

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, com perdas lideradas pelas da China, em meio a temores persistentes sobre a inflação fraca na segunda maior economia do mundo.Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto recuou 1,33%, a 3.168,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda ainda mais expressiva, de 2,22%, a 1.837,28 pontos. Os preços ao consumidor da China tiveram modesta alta de 0,2% em 2024, refletindo pressões deflacionárias.Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,05%, a 39.190,40 pontos, diante de crescentes preocupações com a tendência de alta dos custos de empréstimos no Japão. Nesta madrugada, o rendimento do título do governo japonês - o chamado JGB - de 10 anos subiu 2,5 pontos-base a 1,195%, atingindo o maior patamar desde maio de 2011.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 0,92% em Hong Kong, a 19.064,29 pontos, o sul-coreano Kospi perdeu 0,24% em Seul, a 2.515,78 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões positivos, e o Taiex registrou baixa de 0,30% em Taiwan, a 23.011,86 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo. O S&P/ASX 200 caiu 0,42% em Sydney, a 8.294,10 pontos, pressionado por ações de grandes bancos domésticos, que tiveram perdas de 1,2% a 1,7%.