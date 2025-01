Mercado eleva expectativas para inflação e dólar em 2025, aponta Focus

Economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) elevaram as expectativas para a inflação e para o dólar em 2025, de acordo com o novo Boletim Focus, divulgado pela instituição nesta segunda-feira (30).

Para o próximo ano, o mercado enxerga que o IPCA termine o período com uma alta de 4,96%. No relatório da semana passada, a expectativa era de um avanço de 4,84%. Para 2026, a expectativa também sofreu um leve ajuste para cima, para 4,01%.



Se confirmados esses cenários, ambos os anos terminarão com a inflação acima do teto do objetivo — o centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

LEIA TAMBÉM: Dólar hesita em meio à disputa técnica da Ptax

Ainda para 2025, os economistas também elevaram a estimativa para o dólar, agora em R$ 5,96, ante R$ 5,90 na semana anterior, na nona semana seguida em que elevaram a previsão de fechamento da divisa norte-americana para 2025.



Os economistas ainda mantiveram a estimativa para a Selic ao final do ano que vem, em 14,75%, e reduziram marginalmente a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), agora em 2,01%, ante 2,02%.

Para 2026, a pesquisa mostrou que, pela quinta semana seguida, os economistas elevaram a projeção para a Selic, agora em 12%, ante 11,75% na semana anterior.



Também foram elevadas as estimativas para o dólar — pela sétima semana seguida, agora em R$ 5,90 reais ante R$ 5,84 reais — e para inflação, atualmente em 4,01%, contra 4% uma semana atrás. Em relação ao crescimento da economia, a pesquisa apontou ligeira redução na previsão, atualmente em 1,8%, ante 1,9%.



Com relação ao ano que termina na terça-feira, o mercado elevou pela quarta semana seguida a estimativa para o dólar, prevendo-o em R$ 6,05 ante R$ 6 na semana anterior, manteve sua expectativa para o crescimento do PIB neste ano em 3,49% e reduziu marginalmente a projeção para o IPCA, colocando-a em 4,9%, ante 4,91%, confirmando a expectativa de que a inflação supere o teto da meta.

O dólar fechou a sexta-feira, penúltimo pregão de 2024, vendido a 6,1926 reais em meio à contínua desconfiança do mercado na política fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Neste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou a Selic em 1 ponto percentual e surpreendeu o mercado ao prever mais duas altas da mesma magnitude para janeiro e março, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo.