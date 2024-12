Alta do crédito deve desacelerar em 2025, e fôlego depende de resposta fiscal do governo

O novo ciclo de alta dos juros promovido pelo Banco Central contratou uma desaceleração do crédito do Brasil, mas ainda assim os bancos projetam um aumento de 9% em 2025. A dúvida agora é se a piora acelerada das condições financeiras neste fim de ano, na esteira do mau humor com o pacote de contenção de gastos do governo Lula, irá continuar e retirar ainda mais fôlego do crédito após a surpresa positiva de 2024.

A avaliação dos bancos é que um complemento do pacote com novas medidas, no início de 2025, poderá afastar o risco de uma desaceleração mais forte do dos financiamentos ao longo do próximo ano. Em meio ao cenário mais turbulento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) fez novas pesquisas junto a seus associados e vai divulgar a nova estimativa de alta de 9% do crédito e outros dados do setor, no próximo dia 2.

"Não é um tombo. O número que a gente está vendo hoje é uma acomodação", disse à reportagem Rubens Sardenberg, economista-chefe da Febraban. Para 2024, a entidade estima que as concessões fechem o ano com expansão em torno de 11%. Mesmo com a alta dos juros, os bancos continuarão expandindo os financiamentos, mas evitando linhas mais arriscadas.

Para Sardenberg, o risco associado ao cenário traçado é o cenário fiscal. "Se a gente trabalhar com um cenário em que haja uma piora relevante do ponto de vista da expectativa em relação ao que tem de fiscal, a economia provavelmente vai crescer menos, o juro precisa ser mais alto e o crédito pode crescer menos", alerta.