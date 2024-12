Exportações da Indústria de Transformação sobem 35,4% no RS em novembro

As exportações da Indústria de transformação no Rio Grande do Sul alcançaram US$ 1,6 bilhão em novembro. Os dados representam aumento de 35,4% (US$ 424,1 milhões) na comparação com o mesmo mês de 2023. Foi a terceira elevação interanual consecutiva em 2024. As informações são da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O acréscimo das exportações também advém do aumento de 20,3% na quantidade embarcada e de 12,6% nos preços médios. "Dos 23 segmentos exportadores, 19 apresentaram incremento de vendas para o mercado externo, o que demonstra um processo gradual de recuperação do setor após as enchentes", diz o presidente da Fiergs, Claudio Bier. A instituição lembra, porém, que o desempenho dos embarques no acumulado do ano ainda se encontra negativo, com -2,6% na receita e -3,1% nas quantidades, em relação ao mesmo período do ano passado.



De acordo com os resultados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o segmento de alimentos do RS liderou as vendas, faturando US$ 541,3 milhões com exportações em novembro, US$ 172,6 milhões a mais (+46,8%) do que no mesmo período do ano anterior. A expansão dos preços médios de venda em 34,9% foi o preponderante para explicar essa elevação na receita, ainda que as quantidades tenham crescido 8,8% no mês.



Dentre os ramos que compõem o segmento, óleos vegetais em bruto, com US$ 202,5 milhões ou mais US$ 109,2 milhões, enviou seus produtos principalmente para a Índia. Já o abate de aves, que vendeu US$ 133 milhões - elevação de US$ 30 milhões - teve seus produtos comprados maioritariamente pelos Emirados Árabes Unidos. Apesar do resultado expressivo para o mês, vale destacar que o desempenho do segmento no acumulado de janeiro a novembro ainda é negativo em -11,9% na receita e -16,3% nas quantidades.

Em segundo lugar, o tabaco faturou US$ 356,9 milhões com exportações em novembro, crescimento de US$ 217,3 milhões, ou 155,7%, frente ao mesmo período de 2023. O segmento de químicos, em terceiro, obteve receita de US$ 107,3 milhões, ou seja, US$ 4,6 milhões a menos, redução de 4,1% frente a novembro de 2023.

Importações



Em novembro, o Rio Grande do Sul importou US$ 1,1 bilhão em mercadorias, avanço de US$ 125 milhões, ou 12,5%, frente ao mesmo mês do ano passado. No período, 31,8% das importações gaúchas se concentraram em bens do segmento de veículos automotores (US$ 293,1 milhões, ou mais US$ 111,7 milhões ou 61,6% de aumento). As compras desse segmento ficaram concentradas em automóveis, camionetas e utilitários (US$ 228,1 milhões ou mais US$ 95,9 milhões) originadas da Argentina. Chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários, um total de US$ 23,5 milhões ou mais US$ 17,2 milhões, também foram comprados da Argentina.

No acumulado dos primeiros 11 meses de 2024, as compras gaúchas do mercado externo estão negativas em 6,6%.