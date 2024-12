Ibovespa sobe 1% com influência das commodities após China acenar com novos estímulos

O Índice Bovespa opera em alta firme na manhã desta segunda-feira (9), e sobe em torno de 1%, recuperando o patamar dos 127 mil pontos. Os ganhos são praticamente generalizados no mercado brasileiro de ações, mas o destaque fica com os papéis de empresas do setor de commodities, que acompanham os preços das matérias-primas no exterior, depois que a China acenou com novos estímulos à economia local. A ação da Vale, que responde pelo maior peso individual na composição da carteira do Ibovespa, sobe mais de 3%. As da Petrobras avançam mais de 1%.Apesar do tom positivo, o investidor mantém a atenção no quadro fiscal, à espera do avanço do pacote fiscal no Congresso. O relatório Focus de hoje, com piora nas estimativas de inflação e juros, também fica no radar, mas não impede a recuperação dos preços das ações.O Focus mostrou que a mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu de 4,71% para 4,84% e a de 2025 avançou de 4,40% para 4,59%, ambas acima do teto da meta, de 4,50%. Para a taxa Selic, a mediana para o final deste ano subiu de 11,75% para 12%, enquanto a estimativa intermediária para 2025 foi elevada de 12,63% para 13,50%. As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) também foram elevadas.Na China, o Politburo, principal órgão político do país, se comprometeu a implementar uma política fiscal "mais proativa" e uma postura monetária "moderadamente frouxa" no ano que vem. O comitê sinalizou ainda a intenção de impulsionar o consumo "vigorosamente", melhorar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda doméstica "em todas as direções".Ainda de acordo com a nota, Pequim também pretende adotar medidas para estabilizar o setor imobiliário e o mercado acionário.Em consequência, o contrato mais negociado do minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange, para janeiro de 2025, fechou em alta de 1,57%.Às 11h23, o Ibovespa subia 1,02%, aos 127.234,37 pontos. Vale ON avançava 3,47%. Com o petróleo em alta de mais de 1%, os papéis da Petrobrás subiam 1,28% (ON) e 1,08% (PN).