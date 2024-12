Invest RS debate aproximação do Estado com a chinesa GWM

A Invest RS, agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, terá na próxima semana a primeira reunião com uma das empresas visitadas pelo governador Eduardo Leite na China e Japão. Ainda sem data marcada, o encontro virtual será com a chinesa GWM, maior montadora de veículos da China, com sede na província de Hebei. Durante nove dias, a Missão à Ásia teve programação intensa com investidores e representantes governamentais, empresários estrangeiros e instituições daqueles dois países.

Leite havia ressaltado, ainda em solo asiático, sua expectativa na efetividade dessas missões a partir da agência de investimentos, ainda em fase de estruturação. O governador insistiu na importância do que ele chamou de "pós-venda". Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a agência tem o compromisso de dar continuidade às agendas na China e no Japão. "Temos procedimentos e metodologias indicadas pela (consultoria internacional) McKinsey, que deu apoio à formatação do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável", observou.

A GWM entrou em contato com a Invest RS assim que foi concluída a missão. "Iríamos entrar em contato logo, mas eles foram mais rápidos", explicou. De acordo com o presidente, a equipe que irá participar da reunião com a GWM, conduzida por Prikladnicki, ainda não está definida, uma vez que os integrantes da agência estão em processo de onboarding. "Vamos continuar as tratativas com a montadora que tiveram início na China, a partir das manifestações de ambos os lados, e ver no que podemos avançar", observou, ao lembrar que novas reuniões com as demais empresas serão encaminhadas neste mês.