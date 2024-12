PIB do Brasil sobe 0,9% no terceiro trimestre

A economia brasileira avançou 0,9% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, apontam dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado indica um crescimento menor em relação ao segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%. A desaceleração já era esperada, mas analistas consideravam que os dados ainda mostrariam uma economia forte.

A variação de 0,9% veio levemente acima das previsões do mercado financeiro. Economistas esperavam alta de 0,8%, conforme a mediana das projeções coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de 0,6% a 1,1%.

Ao longo deste ano, a atividade econômica tem avançado com o estímulo de fatores como o aquecimento do mercado de trabalho e as transferências governamentais, dizem analistas.

O reflexo é um crescimento do PIB mais espalhado por atividades de Serviços e Indústria, que cresceram 0,9% e 0,6% respectivamente em relação aos três meses imediatamente anteriores. A Agropecuária recuou 0,9% em igual período de comparação.

O setor de Serviços é o maior empregador do País e o principal componente do PIB pela ótica da oferta, com peso de cerca de 70% no indicador. Analistas dizem que o consumo de serviços e bens industriais tem sido estimulado pelo aumento da renda. O mercado de trabalho aquecido, além das transferências governamentais, estaria por trás desse movimento.

A Agropecuária, por sua vez, foi afetada pelo clima ao longo deste ano. O registro de forte seca em diferentes regiões e as enchentes no Rio Grande do Sul são exemplos de problemas que atingiram o setor.

Na mediana, o mercado financeiro projeta crescimento de 3,22% para o PIB no acumulado deste ano, conforme a mediana do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) na segunda. A previsão dos analistas subiu com o passar dos meses, em meio a um desempenho mais alto do que o esperado inicialmente. Para se ter uma ideia, ao final de 2023, a projeção do Focus para o PIB de 2024 era de aumento de 1,52%.

O ritmo do indicador levou a um debate se a economia está ou não crescendo acima do seu potencial, ou seja, se pode ou não pressionar a inflação. O tema divide opiniões.

Para o PIB de 2025, a projeção do mercado é de alta de 1,95%, segundo o boletim Focus divulgado na segunda-feira. Um dos desafios para o avanço da atividade é o aumento da taxa básica de juros pelo BC.

No início de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom), ligado à instituição, decidiu intensificar o ritmo de alta e elevou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano.