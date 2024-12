Alckmin reforça otimismo do governo com assinatura do acordo Mercosul-UE

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou, nesta segunda-feira (02), o otimismo do governo com a conclusão das negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, lembrando que nesta semana estarão reunidos no Uruguai os líderes do bloco sul-americano.

"Estamos otimistas para que, esta semana, o presidente Lula estará no Uruguai, na reunião do Mercosul, que, finalmente, depois de 24 anos, se possa assinar o acordo Mercosul-União Europeia. São 27 países, então, um acordo importante, um ganha-ganha, tanto para os países do Mercosul, quanto também da União Europeia", disse Alckmin à imprensa após evento no Rio Grande do Sul.

Embora Alckmin tenha mencionado uma assinatura, a expectativa de diplomatas é que o anúncio do acordo seja feito até o final do ano, havendo, por sua vez, um caminho longo entre o fim das negociações e esse desfecho oficial.

"A assinatura é só depois da tradução. Isso não é o que está em jogo. Todo acordo que a UE negocia com seus parceiros, após a conclusão das negociações, há um grande processo de tradução, são 23 línguas", disse o secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lyrio, mais cedo nesta segunda.