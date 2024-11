Jornal do Comércio tem duas reportagens finalistas do Prêmio Sindilat/RS de Jornalismo

O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat/RS) anunciou na manhã desta quinta-feira (28) os finalistas da 10ª edição do Prêmio Sindilat/RS de Jornalismo. Duas reportagens publicadas no Jornal do Comércio estão entre as finalistas na categoria Impresso.

Enchentes acirram crise do setor leiteiro no Rio Grande do Sul Queijos artesanais gaúchos conquistam novos mercados A jornalista Ana Esteves é finalista com a matéria, enquanto a jornalista Lívia Araújo concorre com a reportagem

A comissão julgadora é composta ainda por representantes da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (Sindjors) e do Sindilat/RS, entidade promotora da premiação. “Estes 10 anos consolidam este espaço que busca valorizar o trabalho da imprensa e sua atuação no desenvolvimento do setor lácteo”, destaca Darlan Palharini, Secretário Executivo do Sindilat/RS.

Os vencedores serão revelados no Jantar de Confraternização do Sindilat/RS, no dia 19/12.