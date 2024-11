Bolsas da Ásia fecham sem sinal único com baixa leve na China após manutenção de juros

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 25, com perdas leve nos mercados continentais da China e em Hong Kong, após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manter a taxa de juros inalterada. As demais praças na região, porém, conseguiram computar ganhos em meio ao rumo positivo dos futuros em Wall Street.



No continente, o Xangai Composto recuou 0,1%, aos 3.263,76 pontos, após queda de mais de 3% na sexta-feira. O Shenzhen subiu 0,4%, a 1.974,89 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,3%, aos 19.178,37 pontos



As ações chinesas podem enfrentar um ano volátil em 2025, com uma queda potencial de 5% até o final do primeiro trimestre, afirma o UBS Investment Bank Research, apontando para fatores como tarifas comerciais, incerteza política, provavelmente estagnação dos fluxos de varejo e atraso no apoio à política interna. As incertezas negativas poderão exercer alguma pressão descendente sobre os preços das ações no curto prazo, afirma James Wang, responsável pela estratégia para a China. No entanto, dado que as empresas cotadas na China se concentram principalmente na economia doméstica, o UBS espera uma combinação de resposta política interna e um efeito de base baixa, juntamente com reformas de governança corporativa, para empurrar o mercado para terminar o ano em território positivo.



"Prevemos que o MSCI China terminará 2025 com um retorno do preço das ações de 5-6% e acreditamos que qualquer retrocesso apresentaria um ponto de entrada mais atraente para os investidores", diz Wang.



No pregão desta segunda-feira, entre as ações do Hang Seng, a New World Development registrou o maior declínio, caindo 5,6%, seguida pelas ações da BOC Hong Kong, que perderam 4,3%. As ações da Meituan caíram 3,1%.



Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,3%, a 38.780,14 pontos, impulsionado por ganhos nas ações de empresas de eletrônicos e químicos após dados mostrando solidez da economia dos EUA ampliarem as expectativas sobre crescimento. A Tokyo Electron subiu 4% e a Mitsubishi Chemical, 3,3%.



O Kospi, de Seul, ganhou 1,3%, a 2.534,34 pontos, com ajuda da Samsung Electronics, que subiu 3,4%. Em Taiwan, o Taiex marcou alta de 0,19%, a 22.948,37 pontos.



Oceania





Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, teve alta de 0,3%, a 8.417,60 pontos.