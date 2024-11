Lula retoma nesta sexta-feira reunião para definir corte de gastos

Após um dia inteiro de discussões, a reunião para finalizar o pacote de corte de gastos foi interrompida no fim da tarde desta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará as conversas com os ministros às 14h desta sexta-feira, no Palácio do Planalto.

Segundo a assessoria do Ministério da Fazenda, o titular da pasta, Fernando Haddad, cancelou a viagem para São Paulo prevista para a noite desta quinta e permanecerá em Brasília nesta sexta, conduzindo as discussões.

A reunião desta quinta começou por volta das 9h30min e foi suspensa para o almoço. O presidente e os ministros retomaram o encontro por volta das 16h45min e interromperam as discussões por volta das 18h.

Inicialmente, o pacote de corte de gastos obrigatórios estava previsto para ser concluído nesta quinta-feira. O ministro Haddad tinha informado que as medidas poderiam ser anunciadas nesta quinta, após uma reunião de Lula com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar as medidas a serem enviadas ao Congresso.

Segundo Haddad, o fechamento do pacote depende de dois "detalhes" a serem decididos pelo presidente Lula. "Eu creio que a reunião de amanhã (esta sexta-feira) é uma reunião que pelo nível de decisão que vai ter que ser tomada por ele (Lula), são coisas realmente muito singelas para decidir", disse o ministro.