Bolsas da Europa fecham sem direção única à espera de eleição dos EUA

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira (05), em nova sessão marcada por alta dos juros, enquanto operadores se preparam para a eleição dos Estados Unidos. Investidores também analisaram, ao longo do dia, os índices dos gerentes de compra (PMIs, na sigla em inglês) de serviços ao redor do globo.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,14%, aos 8.172,39 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,48%, encerrando em 7.407,15 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,55%, a 19.253,44 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa não apresentaram direcionamento único nesta terça, enquanto o mercado aguarda os resultados de uma acirrada eleição nos Estados Unidos. Para além do pleito presidencial, o mercado monitora a composição do Congresso americano e como isso pode impactar as políticas tributária e fiscal.

Também ficou em foco nesta terça a divulgação de PMIs de serviços da China, do Reino Unido e dos EUA (ISM e S&P Global). Os dados devem entrar nas discussões sobre as condições da economia pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que divulgam decisões de juros na quinta-feira.

No noticiário corporativo, Hugo Boss recuou 4,81% após apontar declínio no luco diante da desaceleração no mercado asiático por conta da fraqueza econômica da China. E Schroders teve queda de 13,42% depois de reportar fluxo abaixo do esperado e afirmar que espera mais resgates no quarto trimestre.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,29%, para os 11.839,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,20%, a 34.472,06 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,55%, aos 6.548,59 pontos. As cotações são preliminares.