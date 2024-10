Bolsas da Europa fecham em queda pressionadas por juros e com balanços no radar

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira (29), pressionadas por avanços sequenciais do dólar, dos juros dos Treasuries e das taxas locais, enquanto investidores seguiram analisando resultados corporativos.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,80%, aos 8.219,61 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,61%, encerrando em 7.511,11 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perdas de 0,25%, a 19.483,22 pontos. As cotações são preliminares.

A elevação recente do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, ampliada na sessão desta terça, contaminou os títulos soberanos da zona da euro e diminuiu o apetite por ativos de risco ao longo do dia, mesmo após o índice GfK de confiança do consumidor alemão subir mais do que o previsto. Amanhã, haverá a divulgação do Orçamento do novo governo britânico e investidores analisam a possibilidade de um aumento da carga tributária.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição manterá todas as opções em aberto em suas próximas reuniões de política monetária.

No noticiário corporativo, HSBC subiu 3,14% em Londres, após lucrar mais do que o esperado e anunciar recompra de ações, enquanto o Santander cedeu 2,77% em Madri, depois de receitas decepcionarem. A petrolífera britânica BP também fez pressão de baixa, com queda de 4,96%, após divulgar lucro trimestral menor e conforme o petróleo segue caindo.

Na Alemanha, notícias sobre greve de trabalhadores em montadoras de carros fez papéis de Porsche, BMW e Mercedes-Benz recuarem 0,39%, 1,63% e 1,17%, respectivamente.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, recuou 0,88%, para os 11.799,60 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em baixa de 0,26%, a 34.925,59 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,27%, aos 6.438,64 pontos. As cotações são preliminares.