Bolsas da Europa fecham em queda, com cautela de investidores à espera de balanços

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira (21), após acumularem ganhos por duas semanas consecutivas, enquanto investidores demonstram cautela à espera de balanços de empresas europeias. O mercado também mantém no radar as falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) sobre mais cortes de juros nas próximas reuniões, além do orçamento do Reino Unido na próxima semana.

O FTSE 100, de Londres, caiu 0,48%, aos 8.318,24 pontos, na mínima intraday. O CAC 40, de Paris, perdeu 1,01%, encerrando em 7.536,23,05 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, cedeu 1,02%, aos 19.456,38 pontos.

De acordo com o ING, os investidores da zona do euro estão cautelosos no início desta semana enquanto esperam a divulgação do orçamento do Reino Unido, que será divulgado no dia 30 de outubro, e também de olho nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem dia 5 de novembro.

Ainda, o banco holandês menciona que o mercado aguarda a publicação de importantes dados europeus, como o PMI, após a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizar que o índice pode ser importante para a decisão de mais cortes de juros. A divulgação de balanços também gera reflexos nos papéis de empresas, bem como as tensões no Oriente Médio e a decisão de corte na taxa de juros da China.

Nesta segunda-feira (21), a gigante alemã de softwate SAP fechou em queda de 0,80%, antes da divulgação de balanço. Nesta semana, a famosa fabricante de cervejas da Holanda, a Heineken (-1,02%), a rede de mercados da França, Carrefour (-0,59%), e o Deutsche Bank (-0,52%) também publicam seus resultados.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, recuou 0,70%, para os 11.842,00 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,71%, a 34.955,95 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,67%, aos 6.628,91 pontos. As cotações são preliminares.