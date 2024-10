Dólar mira os R$ 5,70 com pressão externa e fiscal e fecha dia em alta de 0,69%

O dólar acelerou à tarde e atingiu o nível de R$ 5,7029 na máxima, maior valor intradia desde 6 de agosto, com o real tendo o pior desempenho entre os pares nesta sexta-feira (18) porque o mercado financeiro segue preocupado com as contas públicas do País.

A divisa norte-americana até se desvalorizou ante rivais fortes, mas ganhou terreno em relação a moedas de emergentes e exportadores de commodities, com pressão do petróleo e de incertezas sobre o crescimento da China.

O dólar à vista subiu 0,69%, a R$ 5,6989, acumulando alta de 1,49% na semana e de 4,62% no mês. No contrato para novembro, subia 0,71%, a R$ 5,7000, por volta das 17h13min. Já o DXY, que mede a moeda norte-americana contra uma cesta de pares fortes fechou em queda de 0,32%, a 103,493 pontos, seguindo o recuo dos juros dos Treasuries.

"Mesmo com o DXY caindo, quem está sofrendo hoje são principalmente as moedas emergentes por conta das commodities afundando, desde agrícolas até petróleo, o que influencia bastante no fluxo", afirma o economista-chefe da Frente Corretora Fabrizio Velloni. Os futuros de trigo, soja e milho fecharam em queda em Chicago. Já o petróleo WTI caiu 2,00%, a US$ 68,69 o barril, e o Brent cedeu 1,87%, a US$ 73,06, com ambos acumulando perda semanal de cerca de 8%, mediante incertezas sobre demanda global e sobre as tensões no Oriente Médio.

No início do pregão, as divisas emergentes até chegaram a subir pelos indicadores de atividade positivos na China e novos estímulos anunciados no país, além da queda dos juros dos Treasuries após pesquisa mostrar que as construções de moradias iniciadas nos EUA caíram 0,5% em setembro ante agosto.

Porém, o mercado vê ainda riscos de deflação e necessidade de medidas de impulso fiscal de Pequim, após a desaceleração do PIB chinês no terceiro trimestre para 4,6%, ante 4,7% no segundo trimestre — menor ritmo em um ano e meio.

Assim, o movimento se inverteu ainda na parte da manhã, quando o real já tinha a pior performance entre os pares, com a questão fiscal ainda no radar.

o programa de crédito Acredita . Lula não teceu comentários sobre revisão de gastos, que tem sido o foco do mercado nas últimas semanas para medir o sentimento em relação ao arcabouço fiscal brasileiro. No período da tarde os operadores do mercado financeiro acompanharam declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante cerimônia para divulgar. Lula não teceu comentários sobre revisão de gastos, que tem sido o foco do mercado nas últimas semanas para medir o sentimento em relação ao arcabouço fiscal brasileiro.

"O fiscal não tem solução clara, o rombo vem aumentando. O cenário vem sendo afetado com o aumento dos juros, o que leva a uma projeção de arrecadação menor, e aí tem projeção menor de reduzir o déficit fiscal. É o problema fiscal que deixa o Brasil ainda menos atrativo", afirma Velloni.