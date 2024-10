Bolsas da Europa fecham sem direção única, com sinais de melhora na China e BCE ainda em foco

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira (18), após sinais de melhora econômica na China. Investidores ainda ponderam sobre os próximos passos do Banco Central Europeu (BCE), que cortou juros em 25 pontos-base na quinta-feira (17).

O FTSE 100, de Londres, caiu 0,32%, aos 8.358,25 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,39%, encerrando em 7.613,05 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,38%, aos 19.658,01 pontos.

Dados que mostram um pequeno avanço trimestral na economia da China espantaram os temores de desaceleração no gigante asiático cooperaram para a alta em papéis de luxo na zona do euro, também de olho em medidas do governo para tentar apoiar a atividade.

Os papéis da LVMH, uma das maiores empresas de artigos de luxo, fechou em alta de 2,18% em Paris. Em Milão, a ação da Salvatore Ferragamo fechou em alta de 2,69%, beneficiadas pela perspectiva chinesa.

Os mercados seguiram repercutindo novo corte de juros do BCE, mas comentários de dirigentes da instituição indicaram alguma preocupação sobre a economia da zona do euro.

O presidente do BC da Estônia, Madis Muller, disse que o crescimento econômico na região será "muito mais modesto" do que o esperado. Ainda, o presidente do BC da Eslovênia, Bostjan Vasle, alertou para um aumento temporário da inflação na zona do euro até o final do ano.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, avançou 0,07%, para os 11.913,30 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,47%, a 35.204,26 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,62%, aos 6.673,90 pontos. As cotações são preliminares.