Bolsas da Ásia fecham em baixa em meio a frustração com medidas da China para imóveis

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, à medida que esforços da China para combater sua crise imobiliária foram recebidos com frustração e derrubaram ações do setor.Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 1,05%, a 3.169,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,56%, a 1.831,88 pontos. Apenas no setor imobiliário, a Poly Developments & Holdings tombou 9,4% e a China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings perdeu 7,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,02%, a 20.079,10 pontos, igualmente pressionado por ações de incorporadoras.Investidores ficaram aparentemente decepcionados após autoridades de habitação da China oferecerem soluções apenas limitadas para facilitar a diminuição do estoque de moradias, em coletiva de imprensa realizada hoje em Pequim.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,69% em Tóquio, a 38.911,19 pontos, e o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,04% em Seul, a 2.609,30 pontos, mas o Taiex garantiu modesto ganho de 0,19% em Taiwan, a 23.053,84 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com a ajuda de ações de bancos e de produtoras de minério de ferro. O S&P/ASX 200 avançou 0,86% em Sydney, a 8.355,90 pontos.