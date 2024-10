Bolsas da Europa fecham sem direção única; Londres é destaque positivo após CPI

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira (16), em sessão sem grande viés global e conforme investidores dividiam atenções entre o cenário macro, na véspera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e antes de falas da Christine Lagarde, e a temporada de balanços. Londres foi destaque após dados de inflação abaixo das expectativas.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,97%, aos 8.329,07 pontos. O Ibex 35, de Madri, subiu 0,62%, para os 12.004,30 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,24%, a 34.660,00 pontos. E o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,78%, aos 6.749,92 pontos. As cotações são preliminares.

A desaceleração maior do que se previa da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) britânico em setembro, que melhora as chances de o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) voltar a cortar juros em novembro, impulsionou as ações inglesas nesta quarta.

No noticiário corporativo, Antofagasta subiu 1,57% após confirmar sua expectativa para a produção de cobre este ano, após aumento no resultado trimestral. Já a Ryanair afirmou que terá que reduzir suas estimativas de tráfego de passageiros devido a atrasos nas entregas da Boeing.

Investidores estão mais otimistas em relação ao desempenho das ações europeias do que estavam em setembro, mostra a pesquisa de gestores de fundos europeus do Bank of America para outubro. "58% projetam alta líquida nas ações europeias nos próximos doze meses (contra 43% da última pesquisa)", diz o BofA.

Na ponta negativa, o DAX, referência em Frankfurt, recuou 0,18%, a 19.450,79 pontos, devolvendo ganhos recentes após renovar máximas históricas. E o CAC 40, de Paris, caiu 0,40%, encerrando em 7.492,00 pontos, pressionado por LVMH.

A gigante do segmento de luxo recuou 3,68% após registrar queda de 3% na receita no terceiro trimestre deste ano, para 19,08 bilhões de euros (US$ 20,82 bilhões).