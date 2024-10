Caderno especial traz destaques das palestras realizadas no Fórum Econômico

O Instituto Caldeira foi palco de importantes debates sobre os desafios para a retomada econômica do Rio Grande do Sul pós enchentes de maio deste ano e da importância dos investimentos. Nesse sentido, o Jornal do Comércio publicou nesta quarta-feira (16) um caderno especial sobre a segunda edição do Fórum Econômico ocorrido no último dia 11, em Porto Alegre, que fez também fez uma análise do mercado financeiro atual.