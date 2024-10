Ibef-RS divulga os vencedores do Prêmio Equilibrista e Destaques 2024

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS) divulgou os vencedores e destaques da 34ª edição do Prêmio Equilibrista. As homenagens serão entregues no próximo dia 8 de novembro, às 12h, em cerimônia na Casa Vetro, em Porto Alegre.

Considerado o "Oscar" da área das finanças, o Equilibrista é o reconhecimento dos executivos financeiros que apresentam constantes e excepcionais resultados, superando desafios no decorrer de suas carreiras.

O grande vencedor do Prêmio Equilibrista 2024 é Rafael Dalla Coletta, CFO da SLC Máquinas. Além do troféu, ele também será agraciado com uma bolsa para um MBA Presencial na Decision FGV, em Porto Alegre. Já os três eleitos como destaques deste ano são: Antonio Marcos Rocha Praxedes, CFO do Grupo Argenta; Daniel Martins, Diretor Administrativo Financeiro e RI da Lojas Renner S/A: e Diana Werner, Presidente da Isla Sementes.

O IBEF-RS também reconhece anualmente entidades que se destacam pela dedicação ao desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Neste ano, a entidade homenageada é a Brigada Militar.



Os premiados



Rafael Dalla Coletta tem formação em Ciências Contábeis pela PUCRS, além de MBA em Finanças e Controladoria e em Gestão Empresarial pela FGV e no Programa Avançado de Desenvolvimento de Executivos pela Fundação Dom Cabral e Insead (França). É executivo do Grupo SLC há 14 anos e ocupa, desde 2019, o cargo de CFO da SLC Máquinas (Revendedor John Deere). Possui 36 anos de experiência profissional, atuando em posições de liderança nos segmentos de Agronegócio, Instituições Financeiras e Auditorias Externas. Em 2014, já havia sido agraciado pelo IBEF-RS como Executivo Financeiro Destaque.

Entre os três destaques do Prêmio Equilibrista, está Antonio Marcos Rocha Praxedes. CFO do Grupo Argenta, conta com mais de 25 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais e especialista em governança e gestão de resultados. Graduado em Administração, tem MBA em Finanças Corporativas pela UPF/RS. Acumula experiência em cargos de liderança em empresas como Piracanjuba, Heineken, Neslté Brazil, entre outras.



Outro destaque é Daniel Martins, Diretor Administrativo Financeiro e RI da Lojas Renner S/A. Com mais de 25 anos de experiência em finanças, impulsionou o desempenho e a transformação de valor em diferentes processos de negócios (Marketing, Vendas e Supply Chain) no Brasil, Espanha e Suíça. Foi Vice-Presidente Financeiro na Unilever Americas Supply Chain Company na Suíça e CFO da Unilever Espanha. Graduado em Administração de Empresas pela USP, com MBA em Administração de Empresas pela University of Michigan – Ross Business School, além do curso para Conselheiros de Administração do IBGC-SP.

A terceira executiva a receber o destaque na edição 2024 do Prêmio Equilibrista é Diana Werner, Presidente da Isla Sementes. Engenheira de Produção formada pela UFRGS com pós-graduação em Finanças pela FGV, lidera a empresa desde 2004, usando o conhecimento da marca aliado à comunicação e o trabalho multicanais para ajudar os brasileiros a plantarem em casa e se alimentarem melhor. Através das sementes de vegetais, flores, temperos e ervas, Diana busca semear a reconexão entre as pessoas e a horticultura como importante ligação com a cadeia da alimentação saudável.

"É com grande satisfação que realizamos mais uma edição do nosso tradicional Prêmio Equilibrista, ainda mais em um ano tão marcante para todos os gaúchos em virtude dos acontecimentos climáticos de maio. Por isso, homenagearmos profissionais que atuam na área de finanças e que se dedicam para viabilizar projetos e sonhos de tantas outras pessoas é tão importante", considera Odivan Cargnin, Presidente do Ibef-RS. "O Prêmio Equilibrista tem essa representatividade junto aos executivos de finanças, mas também diante da sociedade, uma vez que a atuação dos premiados contempla todos nós gaúchos", completa.