Bolsas da Ásia: Tóquio fecha em alta com fraqueza do iene, mas Hong Kong interrompe rali

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a de Tóquio se recuperando em meio à fraqueza do iene e a de Hong Kong interrompendo uma longa sequência de ganhos.O índice Nikkei subiu 1,97% em Tóquio, a 38.552,06 pontos, revertendo quase integralmente a queda do pregão anterior, à medida que o iene se desvalorizou fortemente ante o dólar em meio a falas contrárias a novos aumentos de juros no Japão, favorecendo ações de empresas exportadoras.Por outro lado, o Hang Seng caiu 1,47% em Hong Kong, a 22.113,51 pontos, interrompendo um rali de seis pregões consecutivos motivado pelas agressivas medidas de estímulo anunciadas pelo banco central chinês (PBoC) na semana passada.Na China continental, assim como em Taiwan e na Coreia do Sul, não houve negócios hoje devido a feriados.Na Oceania, a bolsa australiana teve alta apenas marginal, após dois dias seguidos de perdas. O S&P/ASX 200 avançou 0,09% em Sydney, a 8.205,20 pontos.