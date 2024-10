Regulador avaliará ofício de Silveira sobre revisão de bandeira, diz diretor da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira (01) que o regulador vai avaliar um pedido via ofício do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para uma eventual revisão da bandeira tarifária de outubro, acionada em vermelho patamar 2. Ele acrescentou que "a autoridade tarifária no Brasil é a Agência Nacional de Energia", ao ser questionado sobre o tema em conversa com jornalistas.