Bolsas da Europa fecham em alta firme suportadas por China e dados dos EUA

As bolsas da Europa fecharam com fortes ganhos nesta quinta-feira (26), impulsionadas inicialmente pela promessa de mais estímulos na China e, depois, acompanhando o maior apetite por risco dos investidores americanos após dados de atividade nos Estados Unidos.

O CAC 40, de Paris, subiu 2,33%, encerrando em 7.742,09 pontos, na máxima do dia. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1,59%, a 19.220,20 pontos, na máxima histórica de fechamento. O índice também registrou máxima intradiária, aos 19.253,07 pontos. As cotações são preliminares.

As ações de empresas de bens de luxo e exportadoras de commodities metálicas voltaram a liderar os ganhos no mercado europeu nesta quinta, diante da promessa do governo chinês de intensificar o apoio monetário e fiscal para a segunda maior economia do mundo. LVMH avançou 9,88%, enquanto Hermès subiu 9,10% e Mercedes teve ganhos de 3,28%.

Já em Londres, Rio Tinto teve ganhos de 3,64% e Glencore apresentou alta de 4,88%. Os ganhos da bolsa inglesa foram limitados, no entanto, pela queda de 4,10% da BP, acompanhando o recuo recente do petróleo. Assim, o FTSE 100 subiu 0,20%, aos 8.284,91 pontos.

No noticiário corporativo, o Commerzbank subiu 6,89% após sinalizar o objetivo de manter sua independência antes de conversas com o UniCredit (+4,83%), que recentemente demonstrou interesse em fundir suas operações com as do banco alemão. Já Ubisoft caiu 13,15% com adiamento de lançamento e revisão para baixo de guidance.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 1,42%, para os 11.960,00 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 1,68%, a 34.409,34 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,33%, aos 6.771,36 pontos. As cotações são preliminares.