Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta após corte de juros na China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, após o banco central chinês reduzir uma de suas taxas de juros e diante de expectativas de mais estímulos de Pequim.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,44%, a 2.748,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,14%, a 1.496,82 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de software e de bancos.O PBoC, como é conhecido o BC chinês, reduziu hoje a taxa de recompra reversa de 14 dias em 10 pontos-base, após decepcionar com a manutenção de seus juros principais no fim da semana passada. Investidores também aguardam coletiva com os principais reguladores financeiros da China, na terça-feira (24), esperançosos de que medidas de estímulo adicionais sejam anunciadas.Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,33% em Seul, a 2.602,01 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 0,57% em Taiwan, a 22.285,53 pontos. Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng encerrou o pregão em baixa marginal de 0,06%, a 18.247,11 pontos.Em Tóquio, não houve negócios hoje em função de um feriado no Japão. Na sexta-feira (20), o índice Nikkei subiu cerca de 1,5% após o BC japonês (BoJ) deixar seu juro básico inalterado.Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho, após atingir patamar recorde na sessão anterior, em um dia marcado por cautela antes de decisão sobre o juro australiano, amanhã (24). O índice S&P/ASX 200 caiu 0,69%, a 8.152.90 pontos, sob o peso de ações financeiras e de mineração.