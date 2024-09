Dólar mantém baixa moderada ante real com reflexo de decisões do Fed e Copom

O dólar sustenta baixa moderada ante o real na manhã desta quinta-feira (19), em linha com a tendência externa de fortalecimento das moedas de países emergentes ante a divisa americana. O aumento do diferencial entre os juros brasileiros e americanos dá vantagem à moeda brasileira, que ganha em atratividade no mercado internacional.



Com isso, o dólar aponta que terá hoje sua sétima queda consecutiva, levando a perda acumulada em setembro para acima de 3%.



"O mercado já vinha se antecipando à queda dos juros nos Estados Unidos e à alta da taxa brasileira, mas a confirmação está tendo efeito adicional, com melhora do apetite ao risco global - e não apenas em relação ao real", disse Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.



Às 11h39, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4282, em baixa de 0,61%. O dólar futuro para outubro perdia 0,51%, para R$ 5,4345.