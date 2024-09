Dólar supera instabilidade inicial e renova mínimas na faixa dos R$ 5,51

O mercado de câmbio enfrentou momentos de instabilidade na primeira hora de negociação nesta segunda-feira (16), quando chegou a alternar leves sinais de alta e baixa, mas sugere ter consolidado a tendência de queda há instantes. A principal referência para o mercado de câmbio nesta manhã vem do exterior, onde o aumento das apostas de corte de 0,5 ponto porcentual nos juros norte-americanos vem enfraquecendo o dólar ante outras divisas pelo mundo.



Além disso, os preços do petróleo renovaram sucessivas máximas há pouco, com altas na faixa dos 2%, o que favorece as moedas de países exportadores de commodities.



No Brasil, operadores mesas de negociação relataram desconforto do investidor com a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para abertura de crédito especial fora do arcabouço fiscal para o combate aos incêndios nas matas.



Esse desconforto, segundo os profissionais, teria gerado aumento na procura por dólares como proteção, o que provocou altas pontuais nas cotações no início dos negócios.



Às 10h31, o dólar à vista tinha queda de 0,87%, aos R$ 5,5190. O dólar futuro para liquidação em outubro era cotado a R$ 5,5270, em baixa de 0,83%. O DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes, recuava 0,47%, aos 100,64 pontos.