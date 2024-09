Previdência privada tem captação de R$ 36,7 bilhões até julho, diz Fenaprevi

Os planos de previdência privada tiveram captação líquida de R$ 36,7 bilhões nos primeiros sete meses deste ano, de acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). O número é 100,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Com um forte impulso dos planos VGBL, a arrecadação do setor teve crescimento de 20,8% entre os sete primeiros meses de 2023 e o mesmo período deste ano, para R$ 113,8 bilhões. Os resgates cresceram em menor proporção, de 1,6%, chegando a R$ 77,1 bilhões.

De acordo com a Fenaprevi, os planos VGBL tiveram crescimento de 22% na captação líquida, para R$ 105 bilhões no período. Os resgates na modalidade tiveram alta de apenas 0,8%, e a captação líquida ficou em cerca de R$ 38 bilhões.

As reservas dos planos de previdência privada, VGBL e PGBL, chegaram a R$ 1,5 bilhão, o que representa 13% do PIB brasileiro. Os números são relativos aos planos abertos, vendidos por seguradoras. Os fundos de pensão, ligados a empresas, constituem outro segmento do setor.

O Brasil tem 8,8 milhões de planos VGBL, o que representa 63% do setor. O PGBL, com 3,1 milhões de planos, respondeu por 22%, enquanto os 16% restantes estão nos planos tradicionais.