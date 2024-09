Volume de serviços está 15,4% acima do nível pré-pandemia, mostra IBGE

Com a alta de 1,2% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor funcionava em patamar 15,4% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11) Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).