Bolsas da Ásia fecham em queda, em meio a temores sobre economia dos EUA; tufão fecha Hong Kong

As bolsas da Ásia fecharam em queda nesta sexta-feira (6), em meio aos temores de que uma desaceleração potencialmente aguda dos Estados Unidos leve a uma deterioração da economia global. Os negócios em Hong Kong ficaram fechados por conta de um alerta de tufão na ilha semiautônoma chinesa.Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a sessão em baixa de 0,72%, a 36.391,47 pontos. A ação da Seven & I Holdings caiu 1,43%, após a controladora da rede de lojas de conveniência 7-Eleven ter rejeitado uma oferta de compra pela canadense Alimentation Couche-Tard. O fortalecimento do iene ao maior nível em 1 mês ante o dólar prejudica os papéis de exportadores.O Nikkei pode cair a 35,5 mil pontos na segunda-feira se o relatório de empregos nos EUA, o payroll, agravar as preocupações sobre uma recessão na maior economia do planeta, alerta o estrategista Masahiro Ichikawa, da Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Os dados serão divulgados nesta manhã.Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 1,21% em Seul, a 2.544,28 pontos, no quarto dia consecutivo de perdas. A produtora de chips de memória SK Hynix se desvalorizou 1,88%, depois que balanço da Broadcom renovou a apreensão sobre as perspectivas para o setor.Nas praças da China, o índice Xangai Composto computou retração de 0,81%, a 2.765,81 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,60%, a 1.505,18 pontos. Na contramão, as companhias financeiras China Galaxy Securities (+4,93%) e Huatai Securities (+1,98%) estiveram entre os destaques, após o governo chinês começar um plano de fusão de corretoras estatais para consolidar o segmento.Exceção na região, o índice Taiex, de Taiwan, avançou 1,17%, a 21.435,19 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, subiu 0,39%, a 8.013,40 pontos.