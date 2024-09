Ibovespa interrompe série negativa e fecha aos 136,1 mil pontos

Na contramão de Nova York neste meio de semana, o Ibovespa interrompeu série negativa de quatro sessões e retomou o nível dos 136 mil pontos, em alta de 1,31%. O índice da B3 oscilou de mínima na abertura a 134.359,01 até os 136.838,27 pontos, na máxima do dia, e encerrou aos 136.110,73, com giro a R$ 21,9 bilhões nesta quarta-feira (4), em que o dólar à vista se estabilizou no patamar ainda alto de R$ 5,6397, em leve baixa de 0,01% na sessãoNa semana e no mês, o Ibovespa sobe 0,08%, sustentando ganho de 1,43% no ano. Assim, reaproxima-se da máxima histórica de fechamento na quarta-feira passada (28), então aos 137 mil pontos, descolado de Nova York, onde as principais referências acumulam perdas entre 1,41% (Dow Jones) e 3,55% (Nasdaq) neste começo de setembro, estendendo nesta quarta, ainda que apenas levemente no S&P 500 (-0,16%) e no Nasdaq (-0,30%), a correção da última terça-feira (3). O Dow Jones fechou perto da estabilidade (+0,09%)."Houve fechamento significativo na curva de juros doméstica, com otimismo do mercado que tem resultado em revisão de expectativas para o Ibovespa no fim do ano", diz Fabrício Norbim, especialista da Valor Investimentos, destacando o desempenho de Embraer (+5,79%), impulsionado pela divulgação de compra de ações da fabricante pela BlackRock, uma das maiores gestoras globais de ativos. Logo à frente de Embraer, destaque também para o avanço de Pão de Açúcar (+9,12%) e de Marfrig (+7,46%). Na ponta oposta, IRB (-6,27%) e 3R Petroleum (-3,22%).Entre as ações de primeira linha, com o petróleo em baixa pelo segundo dia, Petrobras fechou o dia sem direção única (ON -0,38%, PN +0,03%), mas em leve variação, descolada do bom desempenho das demais blue chips, como Vale (ON +0,78%) e Itaú (PN +0,70%) — apesar do sinal ainda negativo para o minério, na China.No exterior, dados sobre o mercado de trabalho americano em julho — que antecedem a principal leitura oficial de agosto, a ser conhecida no payroll desta sexta-feira (6) — mostraram abertura de vagas abaixo do esperado. O resultado não deixaria de ser uma boa notícia, em momento no qual se espera que o Federal Reserve inicie, agora em setembro, o ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, com uma redução de 0,25 ponto ou mesmo de 0,50 ponto porcentual neste mês.Por outro lado, os agentes de mercado têm mostrado recentemente — embora em menor medida do que a observada no início de agosto — um grau maior de cautela com relação ao ritmo de desaceleração econômica nos EUA.Contudo, se a relativa cautela com relação à maior economia do mundo leva os principais índices de ações em Nova York a uma pausa na escalada, a recuperação do fluxo estrangeiro observada na B3 desde agosto nutre a expectativa de que o Ibovespa se mantenha resiliente — em meio à percepção de que o Copom retome, em breve, a trajetória de elevação da Selic, com economia e mercado de trabalho ainda mostrando aquecimento por aqui. Nesse contexto, a arbitragem favorece a manutenção de fluxo para emergentes como o Brasil, inclusive em ações, argumentam analistas.Dessa forma, o mais recente sumário das condições econômicas nos Estados Unidos, conhecido como Livro Bege, divulgado nesta tarde, contribui para reforçar o ponto de vista global de que o Federal Reserve poderá vir, na reunião de setembro, com uma abertura mais forte para o ciclo de redução da taxa de juros americana, efetivando um corte inaugural de meio ponto porcentual."O documento divulgado hoje mostrou que o número de distritos que relataram atividade estável ou em queda passou de cinco para nove no período atual. O Livro Bege indicou também que os gastos diminuíram na maioria dos distritos", diz Felipe Castro, sócio da Matriz Capital.