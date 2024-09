Partiu Futuro Reconstrução: inscrições seguem abertas para formação profissional de jovens

As inscrições para o programa Partiu Futuro Reconstrução seguem abertas até a próxima sexta-feira (6). A iniciativa é voltada para jovens entre 14 e 22 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), afetados diretamente pelas enchentes recentes no Rio Grande do Sul. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional na faixa 1) e vale-alimentação de R$ 550. Aqueles que precisarem utilizar transporte público também receberão vale.

Com investimento de mais de R$ 50 milhões, a ação prevê a qualificação técnica e a aprendizagem profissional de 1,5 mil estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social. Eles precisam residir em municípios que decretaram calamidade pública e estarem matriculados em escolas públicas gaúchas localizadas no território RS Seguro – áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica.

Os interessados podem fazer sua inscrição pelo site: https://partiufuturoreconstrucao.org.br/. Os aprendizes terão todos os benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fardamento completo do programa, acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro. O contrato será de até um ano, com intermediação da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS) nas sete cidades da Região Metropolitana e Litoral que integram a etapa piloto da iniciativa.

O vice-governador, Gabriel Souza, destaca que reconstruir o Rio Grande do Sul inclui oferecer à geração do futuro as condições necessárias para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. "Essa preparação para o mundo do trabalho é importante para os jovens gaúchos e integra a política de investimento em capital humano do Estado. Nosso foco é qualificar as novas gerações para os desafios do século 21, sobretudo para o contexto de envelhecimento da população”.



A previsão é de que os trabalhos iniciem em outubro. O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, informa que, entre as atividades a serem exercidas, estão operações administrativas, realização de pesquisas, atendimento ao público e elaboração de gráficos, fichas, roteiros e arquivos. “O programa estimula esse jovem a continuar na escola e auxilia a família em vulnerabilidade, ainda mais neste momento pós-enchentes em que muitos precisam retomar a vida. Não teremos desenvolvimento

social sem incluir produtivamente esses estudantes”.



Ao todo, 23 municípios aderiram ao Partiu Futuro Reconstrução. As prefeituras participantes são: Canoas, Cruzeiro do Sul, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Estrela, Faxinal do Soturno, Guaíba, Ibarama, Jaguari, Lajeado, Muçum, Nova Palma, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Restinga Sêca, Rio Grande, Roca Sales, São João do Polêsine, São Leopoldo, São Martinho da Serra, Segredo, Silveira Martins e Sobradinho.



Ação transversal



O Partiu Futuro Reconstrução é coordenado pelo Gabinete do Vice-Governador (GVG) e conta com a participação das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e da Educação (Seduc). A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) são responsáveis pelo acompanhamento dos jovens e execução da parte teórica do programa. A iniciativa está estruturada em três eixos de atuação: Estágio em Escolas, Jovem Aprendiz Reconstrução e Jovem Aprendiz Escolas Técnicas.



Gabriel Souza acrescenta que o programa foi reformulado de forma a atender as demandas após as enchentes no Estado. "Nós vamos ter uma ação abrangente o suficiente para enfrentar a violência nessas regiões e também para apoiar os estudantes que foram atingidos pelas inundações. Teremos estágio, jovem aprendiz e carteira de trabalho assinada para envolver esse público no mundo do trabalho, oferecendo qualificação e mais oportunidades de futuro”, conclui o vice-governador.