JBS tem mais de mil vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul

A empresa de alimentos JBS divulgou, nesta sexta-feira (30) que possui 1.117 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para as funções administrativas e de operador de produção. As plantas com maior número de vagas são de Seberi, Montenegro, Passo Fundo, Três Passos, Trindade do Sul e as duas unidades de Caxias do Sul.