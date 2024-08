Programa Autonomia e Renda Petrobras tem vagas em São Leopoldo

O Programa Autonomia e Renda Petrobras iniciou ontem as inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos em São Leopoldo. Iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), o projeto vai destinar, inicialmente, 35 vagas para estudantes do município, assim como de Canoas e Esteio.

Em nota, a estatal frisa que o programa visa promover a capacitação profissional de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social em todo o País. As aulas serão presenciais e o curso de Auxiliar de Serviços Diversos está previsto para começar em 10 de outubro, com duração de quatro meses e aulas no período noturno nos dias de semana e matutino ou vespertino aos sábados.

Os alunos selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 660,00 por mês ou R$ 858,00 no caso de mães que tenham filhos de até 11 anos. O requisihttps://autonomiaerenda.com.br/to para esse curso é ter o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo e ser morador dos municípios de São Leopoldo, Canoas ou Esteio. A inscrição poderá ser feita gratuitamente na página do Programa Autonomia e Renda até 12 de setembro.

O candidato deverá fazer o cadastro no portal e preencher o questionário socioeconômico, acessando o link: https://autonomiaerenda.com.br/. Para quem preferir se inscrever pessoalmente, o atendimento presencial será em 30 de agosto e 4 de setembro, das 15h às 18h, e em 11 de setembro, das 15h às 21h, na avenida São Borja, 1860.