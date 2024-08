Braskem realiza dragagem do canal Furadinho

A fim de manter as condições mínimas de navegabilidade no acesso da Lagoa dos Patos ao Polo Petroquímico de Triunfo, a Braskem está viabilizando via seus parceiros logísticos uma dragagem emergencial em pontos específicos do chamado canal Furadinho, no rio Jacuí prevista para iniciar nesta quarta-feira (28). Um dos principais pontos de acesso ao Terminal Santa Clara (Tesc) que conecta o Polo Petroquímico de Triunfo ao Terminal Marítimo Rio Grande (Terg), via Lagoa dos Patos, o trecho utilizado para o transporte de produtos essenciais à operação da empresa encontra-se em situação crítica após as enchentes de maio.

A catástrofe comprometeu ainda mais as condições de navegabilidade em virtude do acúmulo de sedimentos (assoreamento), culminando no impedimento da passagem de navios pelo local. Em nota, a Braskem ressalta que a dragagem emergencial foi autorizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul e Portos RS.

A empresa STER Engenharia foi a escolhida para realizar a obra. A dragagem busca viabilizar condições mínimas de navegabilidade, não resolvendo de forma total a necessidade de dragagem no referido canal. A estimativa é que a obra seja concluída em 30 dias. A companhia não revelou o investimento na iniciativa.