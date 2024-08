'Momento é bastante difícil para o setor', aponta Gerdau

Após a palestra, o executivo atendeu a imprensa, quando comentou sobre a preocupação do setor com as importações do aço do continente asiático, mesmo com medida de defesa comercial adotada pelo governo. Confira:

Como está a situação atual do mercado nacional do aço?

Gerdau - No Brasil estamos sofrendo muito com as importações da China e do mercado asiático em geral. Sobra produção na China, que está em ritmo menor de crescimento, o que leva à exportação de aço e de outros produtos também. Neste momento está bem difícil para o setor do aço, mas se espera recuperação para o ano.

O setor siderúrgico se mobilizou contra esta situação e demandou medidas do governo federal. Houve algum atendimento?

Gerdau - A gente conseguiu apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Externo com a criação da cota-tarifa, calculada a partir da média de importação dos últimos três anos mais 30% de volume. Sobre isto é aplicado imposto de 25%. Isto entrou em vigor em junho e ainda se avalia a eficácia ou não do mecanismo. Mas foi importante o governo reconhecer a necessidade de uma defesa comercial.

As enchentes irão ter impacto forte no resultado da Gerdau neste ano?

Gerdau - Não dá para calcular exatamente o impacto, porque assim como sofremos no segundo trimestre aqui no Estado, que foi devagar, devemos ter uma reação neste terceiro período do ano em função do que foi represado e da retomada na construção civil. No Estado, já está se vendo uma recuperação, mas só teremos algo mais claro e concreto se as ações estiverem sendo eficazes no prazo de seis meses. O peso do Estado não é muito grande na receita da companhia. A maior representatividade vem dos Estados Unidos.

Na sua palestra, fez referência a um adicional no custo da cadeia do aço com a Reforma Tributária...

Gerdau - Grandes usinas nasceram no centro do País e fornecem para o Estado, onde o frete é maior. Por isso há uma equalização de frete com outras regiões. Com a reforma, vai deixar de existir e afetará o setor.