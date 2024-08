Cidades gaúchas atingidas pelas enchentes receberão cerca de R$ 15 milhões de investimentos em eficiência energética

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou projeto de eficiência energética da RGE, distribuidora do Grupo CPFL no Rio Grande do Sul, que destinará cerca de R$ 15 milhões em recursos para reforma de padrões de entrada, substituição de geladeiras, chuveiros e lâmpadas por modelos mais eficientes. Conforme nota do órgão regulador do setor elétrico, a medida será destinada a moradores de cidades atingidas pelas enchentes no Estado.

As ações serão mais concentradas na região Metropolitana e no Vale do Taquari, áreas mais afetadas. As primeiras cidades a serem atendidas com 1,9 mil geladeiras são: Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Encantado. As reformas de 1,9 mil padrões de entrada de energia acontecerão inicialmente em todos os municípios do Vale do Taquari. Os chuveiros inteligentes (trocadores de calor) serão destinados para 1 mil residências de Lajeado, Rio Pardo, Encantado e Estrela. Já as entregas de 100 mil lâmpadas LEDs ocorrem simultaneamente em todos os municípios onde estiverem ocorrendo as demais ações.

As visitas aos clientes potenciais para receber este benefício iniciam-se em setembro e os beneficiários serão prospectados sem a necessidade de cadastramento, mas por meio da base de dados da empresa e informações fornecidas por órgãos públicos municipais. Ao todo, a RGE atende 381 municípios e mais de 3 milhões de clientes.

O Programa de Eficiência Energética (PEE), uma iniciativa da Aneel, visa promover o uso eficiente da energia elétrica, reduzindo desperdícios e envolvendo diversos projetos para otimizar o consumo energético em diferentes setores. Com um forte enfoque em inovação e sustentabilidade, o programa incentiva a adoção de tecnologias e práticas que aumentam a eficiência energética, beneficiando tanto os consumidores, através da diminuição dos custos com energia elétrica, quanto o setor elétrico, contribuindo para sua sustentabilidade e eficiência operacional. Aberto a uma variedade de entidades, incluindo empresas de energia elétrica e empresas de conservação de energia (Escos), o PEE possui um processo de seleção e avaliação de projetos que são escolhidos com base em sua eficácia e impacto na eficiência energética.