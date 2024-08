Bolsas da Europa fecham em alta após CPI dos EUA e Reino Unido sugerirem corte de juros

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira (14), após dados benignos de inflação do Reino Unido e nos Estados Unidos reforçarem a expectativa de queda das taxas de juros nas respectivas economias. O banco suíço UBS contribuiu para embalar o bom humor, após as ações subirem em reação a balanço.

Em contraste, o conglomerado industrial Thyssenkrupp cedeu depois de reduzir projeções de resultado para o ano pela terceira vez na sequência da queda do lucro trimestral.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,56%, aos 8.281,05 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em alta de 0,38%, a 17.879,13 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,79%, encerrando na máxima intraday de 7.333,36 pontos. As cotações são preliminares.

O índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês) em linha com as expectativas manteve a divisão entre aqueles que apostam em um relaxamento monetário de 50 pontos base e outros que projetam alívio mais brando pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no encontro de setembro.

No Reino Unido, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) acelerou para 2,2% em julho, mas ficou levemente abaixo da previsão, melhorando as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) volte a reduzir juros nos próximos meses.

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e a inesperada queda na produção do bloco ficaram em segundo plano.

Além dos dados, os investidores reagiram a balanços. As ações do UBS saltaram 5,65% em Zurique depois que o banco suíço anunciou lucro bem maior do que o esperado no segundo trimestre. O banco suíço comprou o Credit Suisse em uma operação de resgate no ano passado.

Em Frankfurt, as ações do Thyssenkrupp perderam 3,21% após o conglomerado anunciar prejuízo líquido e cortar sua previsão de lucro do ano fiscal à medida que conduz uma reestruturação de seus negócios e busca recuperação de suas operações de aço.

A empresa disse nesta quarta-feira que espera um prejuízo líquido entre médio e alto na casa dos três dígitos de milhões de euros para o ano que termina em setembro.

Anteriormente, esperava um prejuízo líquido do ano fiscal na faixa baixa dos três dígito de milhões de euros. O Thyssenkrupp registrou um prejuízo líquido de 54 milhões de euros no terceiro trimestre, em comparação com lucro de 83 milhões de euros no ano anterior.

Nos demais mercados, o Ibex 35, referencial de Madri, subiu 0,23%, encerrando em 10.748,90 pontos. O PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,38% e fechou a 6.611,83 pontos. O índice referencial FTSE MIB, de Milão, avançou 1%, encerrando em 32.328,03 pontos.