Bolsas da Ásia estendem recuperação, com salto em Tóquio na volta de feriado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, lideradas pela de Tóquio, à medida que ações locais seguem se recuperando da forte turbulência global recente.O índice Nikkei voltou de um feriado no Japão com um salto de 3,45% em Tóquio, a 36.232,51 pontos, impulsionado por ações de eletrônicos e do setor financeiro. Na semana passada, a bolsa japonesa foi a que reagiu com mais volatilidade a temores sobre uma possível recessão nos EUA, posteriormente aliviados por dados mais animadores da economia americana.Em outras partes da região asiática, os ganhos foram modestos hoje: o Hang Seng subiu 0,36% em Hong Kong, a 17.174,06 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,12% em Seul, a 2.621,50 pontos, e o Taiex avançou 0,11% em Taiwan, a 21.796,57 pontos.Na China continental, o ímpeto positivo também foi contido. O Xangai Composto subiu 0,34%, a 2.867,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 0,50%, a 1.554,35 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no azul, com a ajuda de ações de bancos. O S&P/ASX 200 avançou 0,17% em Sydney, a 7.826,80 pontos.