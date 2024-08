Cresce a busca por empréstimo com antecipação do FGTS

De acordo com o Mapa Serasa Crédito, levantamento mensal que estuda o cenário de crédito no Brasil, o mês de junho registrou um aumento na busca por empréstimos com antecipação do FGTS para pagamento de dívidas de contas do dia a dia — entre elas, consideram-se compras de mantimentos no supermercado e medicamentos em farmácias. A finalidade para essa modalidade de crédito alcançou 27%, revelando crescimento significativo de 7 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Na sequência, o levantamento também revelou que a antecipação do FGTS deve ser utilizada para despesas diárias da mesma categoria (23%) e para arcar com contas básicas de água, luz, gás natural e telefonia (21%).

O empréstimo com antecipação FGTS é uma linha de crédito para quem tem dinheiro no Fundo de Garantia do Trabalho e aderiu ao Saque-Aniversário. Nesse tipo de contração, é possível antecipar até 10 parcelas do saldo liberado pelo governo no mês de aniversário e usá-lo como quiser.



Segundo o Mapa de junho, 58% dos brasileiros que simularam crédito nesta modalidade buscam um valor de até R$500 — faixa que registrou aumento expressivo de 10 pontos percentuais em relação a maio.



"Essa é uma opção considerada mais prática, já que o dinheiro cai rapidamente na conta e, geralmente, é possível realizar o empréstimo mesmo com negativações", avalia Lucas Barleta, especialista da Serasa. "Além disso, a taxa de juros tende a ser mais baixa que de outras modalidades de crédito e pode ser uma saída para evitar cortes nas contas essenciais para manutenção do lar, como alimentos e energia", completa.



O especialista ainda reforça cuidados para que o consumidor possa avaliar as possibilidades antes de tomar crédito e utilizar o empréstimo como um aliado.

"A antecipação do FGTS é uma oportunidade para solução pontual, mas estabelecer um planejamento financeiro é fundamental a longo prazo. Ao realizar um raio-x do orçamento familiar, pode-se entender mais a fundo quais são as causas das dívidas e as despesas que precisam ser priorizadas. Atrelado à educação financeira, o crédito pode ser uma ferramenta importante para transformação e melhoria da saúde financeira do brasileiro", afirma Barleta