RS Innovation Agro na Expointer ganha perfil de cidades inteligentes

O espaço RS Innovation Agro + Smart Cities foi lançado na manhã desta sexta-feira (9) na Prefeitura de Esteio, responsável junto com a Universidade Feevale pela curadoria. O local na Expointer 2024, que acontece de 24 de agosto e 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, apresentará as principais tendências de inovação para o agronegócio.



O RS Innovation Agro + Smart Cities abordará tanto o agronegócio quanto as cidades inteligentes, promovendo a colaboração entre esses setores para desenvolver tecnologias que beneficiem a todos. Ao unir forças e expertises, promoverá a resiliência e o desenvolvimento sustentável, mobilizando recursos e conhecimento para reconstruir o Rio Grande do Sul, após as tragédias deste ano. O evento proporcionará, assim, um espaço de networking, potencialização de investimentos em inovação tecnológica, conteúdos de qualidade, cases, pesquisas e exposições de tecnologias, bem como promoverá a geração de negócios.

LEIA MAIS:A assinatura do acordo de cooperação foi realizada entre a Universidade, a Prefeitura e a Ebatec Brasil para a realização das atividades, que acontecerão no Hub Agro, a ser inaugurado durante a feira. Conforme o reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, o RS Innovation Agro + Smart Cities será um espaço diferenciado, contribuindo para um momento de renovação do Estado. "Para a Feevale, é muito importante contribuir para esse ecossistema de inovação, em um momento em que precisamos repensar a própria Expointer, que será realizada depois de uma grande enchente, mas que precisa de nosso apoio para reconstruirmos o Rio Grande. Vamos conseguir com empreendedorismo e inovação", afirmou.O Hub Agro será instalado em um prédio de 118,8m², com dois andares e contará com espaços de coworking, administrativos e auditório. A Prefeitura investiu R$ 595,4 mil nas obras, que começaram em 19 de fevereiro deste ano. A Feevale, por sua vez, será responsável por mobiliar o Hub e gerenciar o espaço.O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, reiterou a importância do evento para a Expointer, uma vez que a inovação tem a capacidade de fomentar e estimular a economia, além de catalisar processos dentro de toda a cadeia do agronegócio gaúcho, motor da economia do Estado. Pascoal observou que a Expointer está cada vez mais multissetorial. “E, junto ao Hub Agro, fomentaremos cada vez mais a inovação d0urante os 365 dias do ano, não apenas no período da feira", projetou.As atividades ocorrerão no Palco Stage de Conteúdos, durante todos os dias da feira, das 10h às 18h, e serão voltadas a empresários rurais e urbanos, poder público, parques, hubs e startups e agricultores e pecuaristas em busca de soluções. Os conteúdos, ministrados por especialistas no segmento agro e smartcities, ambientes de inovação, parceiros e startups, estarão divididos em sete pilares temáticos: Inovações Tecnológicas no Agro,Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Painéis e Debates, Startups e Empreendedorismo, Políticas Públicas e Regulamentações, Sustentabilidade e Clima e Integração Rural-Urbana. Além do Palco Stage de Conteúdos, o espaço RS Innovation Agro + Smart Cities abre espaço para startups apresentarem soluções, para um estúdio de podcast e coworking.