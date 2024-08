Gasto com Habitação sobe 0,77% em julho ante alta de 0,25% em junho no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 0,77% a mais com Habitação em julho, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a taxa de 0,38% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em junho, o grupo Habitação havia apresentado alta de 0,25% e gerado uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa geral de 0,21% do indicador de inflação.