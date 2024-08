Dólar cai 1,46% com tom duro da ata do Copom e menor aversão a risco

A recuperação do apetite ao risco no exterior e o tom duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) derrubaram o dólar no mercado doméstico na sessão desta terça-feira (6). Em baixa desde a abertura dos negócios e com mínima a R$ 5,6313 no início da tarde, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,6574, em queda de 1,46%. Ontem, no auge do estresse lá fora, o dólar havia superado pontualmente os R$ 5,85, atingindo os maiores níveis desde março de 2021.Com a diminuição dos temores de recessão nos EUA, investidores abandonaram o refúgio dos Treasuries e voltaram aos mercados acionários. As bolsas asiáticas se recuperaram e os índices em Nova subiram mais de 1%. O iene caiu cerca de 0,60% em relação ao dólar — o que aliviou a pressão sobre divisas de países de juros altos, abaladas nos últimos dias pelo desmonte das operações de carry trade financiadas na moeda japonesa.O real ostentou o melhor desempenho entre as principais divisas globais. Além de uma correção técnica, a moeda brasileira foi beneficiada pela sinalização do Banco Central de que pode elevar a taxa Selic. Além de eventual ampliação do diferencial de juros interno e externo, uma vez que o Federal Reserve deve cortar a taxa básica americana em setembro, há um ganho de credibilidade da política monetária com o discurso uníssono do Copom.O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, observa que a moeda brasileira se beneficiou hoje de uma melhora do ambiente externo, com recuperação das bolsas e avanço das taxas dos Treasuries, o que mostra menor aversão ao risco. "Mais o ponto principal foi a ata do Copom bem mais dura, sugerindo que houve um debate sobre alta dos juros. Essa mudança no tom da política monetária provocou o fortalecimento maior da nossa moeda", afirma.Divulgada pela manhã, a ata do Copom trouxe um recado claro de que há possibilidade de elevação da Selic em breve, algo que não identificado por analistas no comunicado de quarta-feira passada (31), quando o colegiado decidiu manter a taxa em 10,50% ao ano.Após o alerta para o "cenário é marcado por projeções mais elevadas e mais riscos para a alta da inflação", a ata traz um trecho claro de que os integrantes do Copom estão alinhados para seus próximos passos: "o Comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado".Para Lima, caso os próximos indicadores mostrem que não há um quadro de desaceleração aguda da economia americana, amparando uma estratégia de redução gradual dos juros pelo Fed a partir de setembro, é possível que o Banco Central brasileiro opte por uma elevação da taxa Selic. Isso porque o quadro doméstico é de crescimento acima do esperado, mercado de trabalho aquecido e expectativas desancoradas, como pontuado pelo Copom na ata."O real está muito depreciado e pode se recuperar. Mas é preciso lembrar que diferencial de taxa de juros é um elemento e não necessariamente o mais importante. Precisamos de uma retomada da credibilidade da política fiscal, além de um cenário externo de menor aversão ao risco", diz o economista da Western.O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, ressalta que um corte de juros nos EUA e a continuidade do movimento de "correção" das ações de big techs podem ser positivos para os ativos domésticos. Ele afirma que tanto as taxas americanas elevadas quanto o apetite por ações de tecnologia estavam drenando recursos de países emergentes."O Brasil continua sendo uma alternativa boa e barata. A moeda brasileira se valoriza bastante hoje", diz Gala, acrescentando que a ata do Copom mostra que o país "está no limite" de entrar em um ciclo de alta da Selic. "Este Copom que está aí não vai ter dúvida em subir os juros. O Brasil cresce mais do que se imaginava, graças às transferências sociais, que estão gigantes".